توقيع 184 دولة على خطة COVAX لضمان التوزيع العادل للقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، عن توقيع 184 دولة حتى الآن على خطة COVAX لضمان التوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين: إن 184 دولة انضمت الآن إلى خطة COVAX التي تهدف إلى تمويل لقاحات COVID-19 لتوزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "إن المشاركة العادلة في إنتاج اللقاح هي أفضل طريقة لحماية المجتمعات عالية الخطورة، وتحقيق الاستقرار في الأنظمة الصحية.

وأشار جيبريسوس إلى ان الإكوادور وأوروجواي كانتا أحدث الدول التي انضمت للخطة الدولية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 40,540 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 30,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.