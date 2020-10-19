أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "اللوكاندة"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روج الفنان أشرف عبدالباقى لمسرحية "اللوكاندة" التى تم عرضها منذ أيام على مسرح الريحاني.

ونشر أشرف عبدالباقى البوستر الدعائي للمسرحية ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام ، وتصدر أشرف عبدالباقي البوستر المسرحية هو وإبرام سمير ، وكتب : العدد محدود الحق احجز مكانك فى اللوكاندة على مسرح الريحاني بوسط البلد أيام الخميس والجمعة والسبت.. مستنينكم.

اللوكاندة" من بطولة ويزو، وحمدي الميرغني، ودياب، ونجوم فرقة اشرف عبدالباقي، ياسمين سمير، ومحمد بطاوي، وإبرام سمير والعديد من نجوم الفريق.

وتشمل عروض اللوكاندة تقديم 30 عرض مسرحي، كل عرض منفصل ومستقل، ومن المقرر عرضها حصريًا في موسم شهر رمضان الكريم علي قناة أون، ونشرت صفحة أشرف عبد الباقي البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة.

أخبار تهمك

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

الوداد المغربي يدخل في منافسة شرسة مع أم صلال القطري لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»