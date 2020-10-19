أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "اللوكاندة"

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روج الفنان أشرف عبدالباقى لمسرحية "اللوكاندة" التى تم عرضها منذ أيام على مسرح الريحاني.



ونشر أشرف عبدالباقى البوستر الدعائي للمسرحية ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام ، وتصدر أشرف عبدالباقي البوستر المسرحية هو وإبرام سمير ، وكتب : العدد محدود الحق احجز مكانك فى اللوكاندة على مسرح الريحاني بوسط البلد أيام الخميس والجمعة والسبت.. مستنينكم.



اللوكاندة" من بطولة ويزو، وحمدي الميرغني، ودياب، ونجوم فرقة اشرف عبدالباقي، ياسمين سمير، ومحمد بطاوي، وإبرام سمير والعديد من نجوم الفريق.



وتشمل عروض اللوكاندة تقديم 30 عرض مسرحي، كل عرض منفصل ومستقل، ومن المقرر عرضها حصريًا في موسم شهر رمضان الكريم علي قناة أون، ونشرت صفحة أشرف عبد الباقي البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة.