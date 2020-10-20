وائل الإبراشي: وزير الإعلام فقد بوصلته وضل الطريق

قال الإعلام وائل الإبراشي، إن حديث وزير الإعلام أسامة هيكل، عن وسائل الإعلام المصرية غير صحيح، بدليل حجم الإعلانات الضخمة على الموقع المصرية، وما أحدثه مسلسل الاختيار في شحذ همم المصريين الوطنية، والمشاهدات التى حظى بها، مضيفا: "أدخل شوف إعلانات المواقع المصرية وأمسك الخشب.. وما أحدثه مسلسل الاختيار لم يحدث على مدى الـ70 سنة الماضية".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الإعلام فقد بوصلته وضل الطريق ورفع منهج الصدام مع الجميع ومع الإعلام الذي يسانده، متابعا: "لو كان عندك أزمة ديرها على خلفية وطنية، ولكن اشتغل بمنهج هدم المعبد على عليا وعلى وكل اللى هاجموني!! هنا الخطورة الكبيرة جدًا".



وتساءل الإعلامي: كيف يمكن لوزير الإعلام أن يمارس مهامه وهو دخل في حالة خصومة شديدة جدًا مع كافة العاملين في الإعلام؟ مشيرًا إلى أن أسامة هيكل رفع شعار سأحطم إعلام الدولة وأدعم إعلام الإخوان المعادي لنا.





كان أسامة هيكل، وزير الإعلام، قد أثار جدلا واسعا، بتصريحات قال فيها إن نسبة كبيرة من الشباب المصري لا يقرأ الصحف، الأمر الذي اعتبره بعض الإعلاميين ورؤساء تحرير أنه بمثابة الهجوم على الصحافة المصرية، ويخدم أجندة أعداء الوطن.



وأصدر "هيكل" بيانا، واصل فيه الهجوم على من هاجموه وانتقدوه، وأكد أن ما قاله صحيحا، وأنه لديه أرقام توزيع الصحف، ويستطيع كشفها للرأي العام ليثبت صحة أقواله.



وشن عدد كبير من الإعلاميين أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي خالد صلاح، وبعض أعضاء نقابتي الإعلاميين والصحفيين، هجوما شديدا على وزير الإعلام، واعتبروه أنه لا يناسب المنصب الذي يتولاه.

