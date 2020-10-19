عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:42 م
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الرجاء البيضاوي المغربي طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مواجهة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك.
وقال موقع "البطولة" المغربي أن الرجاء سيتقدم بطلب للجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل مباراة الزمالك بعد وجود8 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وارتفعت عدد الحالات المصابة بكورونا في نادي الرجاء إلى 8 حالات هم (محمد زريدة ، أيوب ناناح ، عبد الإله الحافيظي ، محسن متولي ، أنس جبرون ، عمر العرجون ، إلياس الحداد ، وعبد الرحيم الشاكير).
يذكر أن الرجاء تعرض للهزيمة أمام الزمالك فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله المغربي أشرف بن شرقي.
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