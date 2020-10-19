مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية يُكرم جارة القمر فيروز و أحمد شوقي والشيخ الفيومي

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يُكرم مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في دورته الـ الـ 13 التي تنطلق يوم 22 أكتوبر وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري جارة القمر فيروز.



وجاء تكريم فيروز، أيقونة الغناء العربي الراقي التي غنت للحب والوطن والقيم الإنسانية الجميلة وقد غنت لكثير من الشعراء ومن أهم أغانيها: أجراس العيد، يا مريم البكر، سبحان الكلمة، أرسل الله، ملحمة القدس.



كما يُكرم المهرجان اسم الراحل الشيخ محمد الفيومي، شيخ المنشدين وأحد عمالقة الابتهالات والتواشيح الدينية في القرن الماضي وأول أزهري قام بالغناء وكان قد تربع علي عرش علي عرش الغناء والإنشاد الديني في بداية الخمسينيات وأصبح من كبار المبتهلين بالإذاعة المصرية.



وأيضًا الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي، أحد أعمدة الشعر العربي الحديث ورائد النهضة الشعرية العربية ويأتي تكريمه عن قصيدته " نهج البردة " التي أوصي قبل وفاته عام 1932 بأن يكتب بيتين منها علي قبره هما:" يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي..وكيف لا يتسامي بالرسول سمي.. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل.. في الله يجعلني في خير معتصم".