كوكب الشرق شخصية مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

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اختار مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية كوكب الشرق أم كلثوم، شخصية المهرجان في دورته الـ 13 التي تنطلق يوم 22 أكتوبر وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري.



وجاء اختيار أم كلثوم، لكونها من أهم الفنانات المؤثرات في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي بدأت مؤدية للأغاني في الاعراس ومنشدة للآيات القرآنية في المناسبات وهي في عمر السابعة من عمرها.



كانت كوكب الشرق مولعة بالإنشاد الديني وغنت الكثير من الأغاني في مدح الرسول " يا رسول الله خذ بيدي " و" الي عرفات " و" حديث الروح " و" الثلاثية المقدسة " " عرفت الهوي مذ عرفت هواكا " وغيرها من الأغاني في حب الله ورسوله.



مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية يهدف إلي إتاحة الفرصة للتعرف علي فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع لتؤكد علي جوهرالأديان وضيف شرف المهرجان دولة لبنان.