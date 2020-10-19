الكشف عن موقف حازم إمام من مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أعلن حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جاهزيته للمشاركة مع الأبيض في مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

جاهزية حازم إمام لمباراة الرجاء

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

من جانبه قال حازم إمام خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "كانت هناك مساندة عظيمة من كل الناس قبل المباراة، وإن شاء الله سأتواجد في المباراة المقبلة".

وأتم ظهير الزمالك: "طبيب الزمالك فضل عدم المجازفة بي خلال اللقاء، وجميع اللاعبين كانوا رجالا، وإن شاء الله سنصل لنهائي البطولة".

 

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