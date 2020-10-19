مصطفى ثابت: التحول الرقمي يعيبه الكثير من المشاكل في التشريع

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انتقد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن بها الكثير من المشاكل في التشريع.



وقال "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية ": "إن عملية التحول الرقمي هدفها الأساسي أن يشعر المواطن بالتطور الذي تشهده الدولة المصرية".



وأضاف "كان لابد من استغلال التحول الرقمي في تطبيق قانون التصالح بالقيام بتطبيق على الهواتف الذكية يمكن المواطن من تقديم طلبات التصالح من خلاله من دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير والتقليل من الازدحام".



وأشار إلى أن تسريع عملية الرقمنة سوف يقلل من الفساد الذي يقف عائقًا أمام الكثير من الاستثمارات وبالتالي لن يكون هناك أي فرصة للأبواب الخلفية.



وتابع "عملية التحول الرقمي سوف تدلل على قد ايه الدولة خايفة على المواطن وكل همها راحته، وكان من المفترض استغلاله بشكل أفضل في قانون التصالح".



