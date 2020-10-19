على طريقته الخاصة.. كريم فهمي يحتفل بعيد زواجه

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احتفل الفنان كريم فهمى بذكرى عيد زواجه الذى يحل اليوم التاسع عشر من شهر أكتوبر.



وشارك كريم فهمى جمهوره بفيديو له هو وزوجته من حفل زفافه ووجه لها رسالة خاصة وكتب : ذكري سعيدة يا أحلى واحدة فى الدنيا ويارب تفضلى دهرى وسندى وحبيبتى وتستحميلينى بعصبيتى وشعلى.. بحبك.



يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .



المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.