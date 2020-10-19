مدرب فرنسفاروش المجري يكشف عن سلاحه لمواجهة برشلونة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفرنسفاروش المجري، الإثنين، أن الحماس هو العامل المشترك  للاعبيه في مواجهة برشلونة غدا على ملعب كامب نو، في مستهل مشوار دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق المجري لدور مجموعات التشامبيونزليج للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا يوفنتوس، ودينامو كييف الأوكراني.

وأوضح روبريف خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "علينا أن نتأقلم على طريقة لعب برشلونة. ستكون مباراة مختلفة جدا عن التي نخوضها في الدوري المجري".

وتابع صاحب الـ46 عاما: "لم يكن أحد يؤمن بتأهل فرنسفاروش لدور المجموعات، وما زال هؤلاء لا يؤمنون بحظوظنا في المجموعة".

كما أبرز المدرب الأوكراني أن هدفهم هو "التحرر في طريقة اللعب" من أجل "مواصلة العمل كفريق جماعي، كما تعودنا لتمثيل الدوري المجري بأفضل شكل ممكن".

من جانبه، أكد الكيني توكماك تشول نجوين، جناح الفريق، أن "الفريق يمتلك مهاجمين جيدين قادرين على مفاجأة أي فريق" كما حدث "أمام فرق من المستوى الكبير".

ويتصدر صاحب الـ26 عاما قائمة هدافي الفريق في مرحلة التصفيات برصيد 3 أهداف، كما أنه هداف الفريق أيضا في دوري الموسم الحالي بـ 4 أهداف.

وأتم: "الجميع يعلم مدى سرعتي، ومدافعو برشلونة سينتبهون كثيرا لسرعتي. ولكن علينا تحضير خط هجوم قوي أمام جيرارد بيكيه (مدافع برشلونة)".

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