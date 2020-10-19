أسعار النفط تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط  التراجع ليوم الثالث على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات صينية وبعد اجتماع لـ"أوبك+".


وأظهرت بيانات حكومية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.9 بالمائة في الربع الثالث لكن بأقل من توقعات المحللين.

وتؤكد البيانات المخيبة للآمال في ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم المخاوف بأن تزايد إصابات كورونا المستمر يضغط على الطلب العالمي.

ووقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بالالتزام الكامل بالمنظمة لخفض إنتاج النفط.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 40.83 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم ديسمبر هبوطاً بنسبة 1.1 بالمائة إلى 42.46 دولار للبرميل.

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