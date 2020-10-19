مصطفى ثابت: تحديات كبيرة أمام مجلس النواب لرد الجميل للشعب المصري

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:19 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، إن مجلس النواب القادم سيكون أمام العديد من التحديات.

وأضاف "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية: "الدولة المصرية مستقرة بشهادة القاص والداني، وهي أكثر اقتصاد مستقر في قارة إفريقيا، ولذلك فالبرلمان القادم سيكون عليه دور كبير لرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل كثيرا وذلك بتعديل بعض القوانين التي سيكون لها الأولوية في تحسين حياة المواطن المصري".

وتابع "المرحلة القادمة بعد انتخاب مجلس البرلمان هي مرحلة الحصاد، بأن يجد الشعب المصري نتيجة ما تحمله في الوقوف ومساعدة الدولة في بناء الدولة الحديثة وهذا لا يأتي إلا في وجود تشريعات تخدم أهداف الدولة المصرية، وذلك من خلال العمل على قانون البناء الموحد وقوانين التأمينات والمعاشات، قوانين الاستثمار والإدارة المحلية التي تمس كل بيت في مصر".

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