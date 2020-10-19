السكة الحديد يجدد الثقة في جمعة مشهور بعد التأهل للممتاز "ب"

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قرر نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس نادي السكة الحديد ، تجديد الثقة في الكابتن جمعة مشهور، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني.



وأعلنت لجنة الكرة بنادي السكة الحديد، بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي والدكتور محمد سعيد نائب الرئيس و نبيل كمال أمين الصندوق، و محمد نافع عضو مجلس الإدارة، تجديد الثقة في الكابتن جمعة مشهور وتكليفه بتشكيل الجهاز المعاون في الموسم الجديد بعد إنجاز التأهل للممتاز ب.

وصعد فريق السكة الحديد عن المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية برصيد56 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق البلاستيك