السكة الحديد يجدد الثقة في جمعة مشهور بعد التأهل للممتاز "ب"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

قرر نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس نادي السكة الحديد ، تجديد الثقة في الكابتن جمعة مشهور، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي السكة الحديد، بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي والدكتور محمد سعيد نائب الرئيس و نبيل كمال أمين الصندوق، و محمد نافع عضو مجلس الإدارة، تجديد الثقة في الكابتن جمعة مشهور وتكليفه بتشكيل الجهاز المعاون في الموسم الجديد بعد إنجاز التأهل للممتاز ب.
وصعد فريق السكة الحديد عن المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية برصيد56 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق البلاستيك

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ 13 دقيقة

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»