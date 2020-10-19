الإعلان عن موعد ختام الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالي.





يذكر أن الجولة الأخيرة للدوري تشهد لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلي، سموحة مع اف سي مصر، الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندري، الزمالك مع الإسماعيلي، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة.



