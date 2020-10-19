الولايات المتحدة توسع قائمتها السوداء لمعاقبة إيران

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:15 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
وكالات
Advertisements

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، 10 كيانات وشخصيات صينية وأسترالية في قائمة العقوبات الأمريكية التي تستهدف إيران.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع 6 شركات صينية تقع 5 منها في هونغ كونغ وواحدة في أستراليا، إضافة إلى مواطنين صينيين وشخص أسترالي، في القائمة السوداء لعملهم مع إيران.

 

وتتمثل العقوبات الأمريكية في تجميد أصول الأطراف المستهدفة في أراضي الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد من العمل معها.

 

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها "أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط".

 

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

 

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.

أخبار تهمك

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ 13 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ ساعتين

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»