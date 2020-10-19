مصطفى ثابت: "الكوتة" إهانة للمرأة.. وكنت أتمنى تمثيلها في النواب أو الشيوخ بـ50%

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طالب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، بأن يكون تمثيل المرأة في مجلس النواب أو الشيوخ بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن فكرة "الكوتة" هي إهانة للمرأة ولابد من التخلص منها.



وقال "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية: "الكوتة من اكتر الحاجات المسيئة للمرأة ولكن نظرًا لأننا لسنا في المدينة الفاضلة فمضطرين لها، ولكن من وجهة نظري المرأة تستحق أكثر من كده خاصة أن دورها في المجتمع يتعدى الـ90% فهي الزوجة والأم وهي نصف المجتمع".



وأضاف "أن الدولة المصرية لديها توجه كامل تجاه المرأة والشباب وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة، وكانت من الأمور المفرحة أن نجد أن هناك مرشحات لانتخابات مجلس النواب الحالي سواء من خلال الأحزاب أو على الفردي خاصة في شمال السعيد"، مشيدًا بدور كل من الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خاصة لما تقوم به في انتخابات المصريين بالخارج.

