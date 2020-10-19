فيديو للعناني ورئيس الوزارء في أعماق سقارة بالكشف الأثري الجديد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والكشف الأثري الجديد، وذلك في أعماق أحد الآبار الثلاثة التي كشفت عنها البعثة المصرية العاملة في المنطقة الأثرية.

وحصلت الفجر على فيديو لوزير الآثار وهو يشرح أبعاد هذا الكشف الجديد للدكتور مصطفى مدبولي الذي توجه بالشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلي للآثار على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي قد حرص على النزول إلى أحد آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلي للآثار.

وتفقد مدبولي، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، مع وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

حيث نزل إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الاثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الاسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من اعمال التوثيق والتصوير الاثري.

جدير بالذكر، ان البعثة الاثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية علي عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر اكتوبر الجاري.

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وزارة السياحة والاثار مصر سقارة الكشف الاثري الجديد

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