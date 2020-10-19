الأنبا باخوم يستقبل القيادات الكشفية

Advertisements







استقبل مساء اليوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القيادات الكشفية بالإيبارشية البطريركية بحضور العديد من القادة والأب يوسف أسعد بالمقر الإيبارشي بمنشية البكري.











تخلل اللقاء تأكيد نيافة الأنبا باخوم على أهمية اللقاء معبرًا عن سعادته به. أيضًا تعرض القادة للفترة السابقة وخلال فترة كورونا، وتم عرض الأفكار والسبل الممكنة لتكوين الشباب بشكل أفضل، خاصة بانخراط عدد كبير من الشباب في العمل الكشفي والكشافة، وكذلك كيفية تطبيق المشروع الرعوي " كلمة الله " في الكشافة.











اُختُـتِـم اللقاء باقتراح يوم مجمع تكويني، بالإضافة إلى العديد من الاقتراحات للفترة القادمة، وبكلمة تشجيعية من نيافة الأنبا باخوم وبالصلاة الختامية والبركة الرسولية من نيافته.