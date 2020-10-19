لخلافة فان ديك.. كلوب يضع عينه على "صخرة" برشلونة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي منذ الآن في البحث عن بديل مناسب للهولندي فيرجيل فان ديك مدافع الفريق الذي أنتهي موسمة الحالي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتلقي فان ديك ضربة قوية بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري خلال إلتحام قوي مع جوردن بيكفورت حارس مرمي إيفرتون، وذلك خلال مواجهة الفريقين السبت الماضي في البريمرليج.

ويري كلوب صعوبة الإعتماد على الثنائي جو جوميز وجوان ماتيب معًا في قلب الدفاع، خاصة في ظل الأخطاء التي ارتكبها الثنائي في المباريات الماضية الريدز.

وذكر موقع " دون بالون " أن يورغن كلوب يطمح في التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال ميركاتو يناير المقبل، من أجل سد الفراغ الذي سد الفراغ الذي سوف يتركة فان ديك.

ويعد أومتيتي الرجل المناسب للمرحلة الحالية في ليفربول، خاصة بعد أن خرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة، إضافة أنه لن يكلف خزائن النادي الإنجليزي أكثر من 15 مليون يورو.

ومن جهته يرغب جوزيب ماريا بارتوميو في التخلص من خدمات اللاعب الفرنسي بأي سعر من أجل التحرر من راتبة الضخ في أسرع وقت خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

يذكر أن تعاقد أومتيتي رفقة برشلونة ينتهي في صيف عام 2023, ويتقاضي داخل برشلونة، 12 مليون يورو سنوياً.

أخبار تهمك

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ ساعتين

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»