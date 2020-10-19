لخلافة فان ديك.. كلوب يضع عينه على "صخرة" برشلونة





بدأ نادي ليفربول الإنجليزي منذ الآن في البحث عن بديل مناسب للهولندي فيرجيل فان ديك مدافع الفريق الذي أنتهي موسمة الحالي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.





وتلقي فان ديك ضربة قوية بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري خلال إلتحام قوي مع جوردن بيكفورت حارس مرمي إيفرتون، وذلك خلال مواجهة الفريقين السبت الماضي في البريمرليج.





ويري كلوب صعوبة الإعتماد على الثنائي جو جوميز وجوان ماتيب معًا في قلب الدفاع، خاصة في ظل الأخطاء التي ارتكبها الثنائي في المباريات الماضية الريدز.





وذكر موقع " دون بالون " أن يورغن كلوب يطمح في التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال ميركاتو يناير المقبل، من أجل سد الفراغ الذي سد الفراغ الذي سوف يتركة فان ديك.





ويعد أومتيتي الرجل المناسب للمرحلة الحالية في ليفربول، خاصة بعد أن خرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة، إضافة أنه لن يكلف خزائن النادي الإنجليزي أكثر من 15 مليون يورو.





ومن جهته يرغب جوزيب ماريا بارتوميو في التخلص من خدمات اللاعب الفرنسي بأي سعر من أجل التحرر من راتبة الضخ في أسرع وقت خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي الكتالوني في الوقت الحالي.



