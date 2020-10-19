أحمد موسى: علامات استفهام حول اختيار صائب عريقات العلاج في إسرائيل (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يوجد هناك علامات استفهام حول علاج الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في إسرائيل.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الغريب أن يتلقى الدكتور صائب عريقات العلاج في إسرائيل ولماذا اختار إسرائيل.



وتابع أنه يوجد في مصر أعلى مستوى في العلاج ويوجد كذلك في الأردن وحتى فلسطين بها مستشفيات ويجب أن نحصل على رد بعد الاطمئنان على صحته.



كانت قد تضاربت الأنباء حول الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا، فقد أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاته متأثرا بمضاعفات الإصابة، بينما نفت أسرته خبر الوفاة وأعلنت أن حالته حرجة فى العناية المركزة لكنه مازال على قيد الحياة.