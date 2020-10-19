في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات هناء عبد الفتاح في الفن

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تحل اليوم الفنان الكبير هناء عبد الفتاح، واحدًا من الفنانين، الذين يتركون بصمة خاصة في أعمالهم حتى لو لم تكن مساحة الدور كبيرة.



اسمه الحقيقي محمد هناء عبد الفتاح متولي، والده الفنان عبدالفتاح متولي كان ممثلًا وناقد فنيًا وكاتبًا صحفيًا.



بدأ مسيرته الفنية منذ صغره، إذ شارك في فيلم "الفتوة" مع فريد شوقي وإخراج صلاح أبو سيف، و"باب الحديد" للمخرج العالمي يوسف شاهين وتأليف عبد الحي أديب، ثم فيلم "عاشت للحب" عام 1959.



عاد عام 1967 لتقديم فيلم الرحيل، واختفى لسنوات ثم قدم مسرحية طيور الرعد عام 1988، وعاد للاختفاء مرة أخرى ثم ظهر في مسلسل أوراق مصرية عام 1998، ليواصل بعدها الظهور في السينما والتليفزيون.



شارك في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها: "السفارة في العمارة، حلم عزيز، ابن القنصل، بوبوس، حسن ومرقص، بالألوان الطبيعية، الشبح"، وغيرها من الأفلام.



في مجال الإخراج فلديه 4 مسرحيات هي: "ليلة صاخبة جدا، وحلاق بغداد، وشمس الشموس، رقصة سالومي الأخيرة".



