أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الاثنين،  تحول الأسهم الأمريكية للهبوط القوي خلال التعاملات وسط عدم الوضوح بشأن صفقة التحفيز.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأحد، إن الخلافات لا تزال قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة واسعة النطاق لتخفيف تداعيات فيروس كورونا لكنها متفائلة بإمكانية تمرير الصفقة قبل الانتخابات.

وعلى الجبهة الاقتصادية، نما اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن دون التقديرات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1911.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1905.72 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.33.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»