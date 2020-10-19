فيجو الدخلاوي يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد بالتعاون مع نور التوت

Advertisements

شوق فيجو الدخلاوي جمهوره لعمل غنائي جديد بالتعاون مع مطرب المهرجانات الشعبية نور التوت.



ونشر فيجو الخلاوي صورة تجمعه بنور التوت وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق قائلاً:"أنا عندي سؤال يحير ليه البنات بيحطو ميكياجات ويرشو برفانات.. انتظروا مهرجان جديد بووم" .



يشار أن فيجو الدخلاوي تعاون مع الكثير من مطربي الأغاني الشعبية منهم حمو بيكا، حسن شاكوش، فيلو.

