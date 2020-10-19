تشكيل يتزعمه مرشح برلماني سابق في قنا يستولي على 10 ملايين جنيها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة قنا، ورجال المباحث من الكشف عن تشكيل للاستيلاء على أموال المواطنين في قنا، يقوده مرشح برلماني سابق وشقيقه وزوجته، بعد أن قاموا بالاستيلاء على أكثر من ١٠ ملايين جنيها.
بدأت الواقعة بعد أن تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، يفيد بتقديم عدد من المواطنين ضد "صفا.أ م، وزوجها طلعت.م، مرشح برلماني سابق، وشقيقه وحيد، مدير مدرسة، بتهمة النصب عليهم في مبلغ 10 ملايين جنيه.
وقال مقدمي البلاغات، أنهم قاموا بتسليم الأموال إلى هؤلاء بحجة توظيفها في شركة توريد مستلزمات طبية، بنسب تصل إلي 5٪، وتم تسليم الأموال، وبعدها تم اخذت اقرارات عليهم، وتسلمنا ارباحنا لمدة ٨ اشهر وبعدها بدأت المماطلة، ليبدأ الشك والريبة بعد تهربهم من دفع الدفعات.

وتابع أنه بعد التوصل إلى اتفاق، أخذنا شيكات ووصولات أمانة تفيد التسليم في شهر يونيو الماضي، الا أنهم قاموا بالتهرب أيضًا، لنقوم بتحرير محاضر في مباحث الأموال العامة.


وأوضحت التحريات، التي أجرتها مباحث الأموال العامة بقيادة العقيد عصام رشوان، رئيس مباحث الأموال العامة في قنا، أن المتهمين أقنعوا الضحايا بتوظيف أموالهم في توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بنسب أرباح متغيرة منذ عامين، واستمروا في الحصول على أرباح لمدة 8 شهور ثم توقفت الأرباح وبدأ الجميع في الشكوي من تأخر الأرباح، وصل عدد المواطنين المتضررين 18 شخصًا، وفرو هاربين بعد ذلك.


وتمكنت وحدة مباحث قنا من القبض على المتهمة زوجة المرشح السابق، وهي مرتدية نقاب بسوق مواشي منطقة الحصواية، بعد تعرف أحد أسر الضحايا عليها.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات التي أمرت بحبسها، وجاري تكثيف التحريات لضبط زوجها وشقيقه الهاربين.

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