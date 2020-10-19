مدرب الزمالك السابق: الأبيض لم يحسم تأهله لنهائي إفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يحسم تأهل بعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من فوزه خارج قواعده 1-0 على الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الإفريقية الكبرى.,

وقال عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الزمالك حقق مكسب مهم على الرجاء بطل الدوري المغربي، ولكن فوز خادع خاصة أن المنافس فريق محترم، والزمالك له تجربة سابقة في البطولة العربية بعدما فاز في المغرب وخسر في القاهرة".

وأضاف:" مباراة العودة لن تكون سهلة مطلقا، الزمالك ترك الاستحواذ للرجاء، ولعب بتكتيك مختلف، لكن الفريق الأبيض نجح في الفوز، لأنه يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق، مثل أشرف بنشرقي".

وتابع: "بنشرقي محترف يصنع الفارق مثل علي معلول في الأهلي، الزمالك قدم مباراة جيدة، والذي يؤخذ على باتشيكو هو التغييرات المتأخرة، أول تغيير كان في الدقيقة 82 من المباراة".

وواصل:"بعض اللاعبين كانوا يعانوا من الإجهاد مثل مصطفى محمد وأوباما، لذلك كان يجب ان تكون التغييرات مبكرا".

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