يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو لحين عودة من الإصابة بفيروس كورونا

استقر نادي يوفنتوس الإيطالي على الخطة البديلة في بداية مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يحل ضيفا على دينامو كييف الأوكراني غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.





ورسم أندريا بيرلو، الذي تولى مؤخرا تدريب يوفنتوس بعد أن توج ضمن صفوفه بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات، خطط بالفريق تعتمد على تواجد النجم البرتغالي رونالدو، لكنه الآن سيفتقد جهوده لحين انتهاء فترة العزل الصحي التي يخضع لها رونالدو بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما يغيب لاعب خط الوسط الجديد بالفريق ويستون ماكيني، للسبب نفسه.





وتردد أن رونالدو لا يزال لا يعاني من أي أعراض وقد اظهر معنويات عالية من مقر إقامته في تورينو، والذي عاد إليه يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابته خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي.





ودخل رونالدو أيضا في مواجهة غير مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، الذي كان قد صرح بأن سفر رونالدو شكل انتهاكا محتملا للقواعد الصحية المتبعة خلال أزمة كورونا.





ونفى رونالدو ارتكابه أي مخالفة وأبدى أمله في أن تأتي فحوصه بنتائج سلبية في الوقت المناسب للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني الاسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.





وستعيد مباراة الغد المقررة أمام دينامو كييف، ذكريات قديمة لبيرلو /41 عاما/، حيث سيلتقي ميرسيا لوشيسكو المدير الفني للفريق الأوكراني، والذي كان قد درب بيرلو في فريق بريشيا الإيطالي في تسعينات القرن الماضي.





وتحدث الروماني لوشيسكو /75 عاما/ الذي سبق له أيضا تدريب فرق بيزا وريجيانا وإنتر ميلان، عن قدرات النجم السابق بيرلو، في تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي (يويفا) على الإنترنت.





وقال لوشيسكو :"بيرلو كان مذهلا، وناضجا. ناضج كما هو الآن. بالإضافة إلى أنه كان لاعبا مبدعا، كان شخصا ينظم كل شيء، وهو ما يشكل مهارة أخرى. هذا ساعده كثيرا في أن يصبح على ما هو عليه اليوم، مدرب لفريق رائع مثل يوفنتوس."





وستعتمد مباراة الغد بشكل كبير على التنظيم والأفكار التكتيكية الفعالة، وذلك في الوقت الذي يفتقد فيه يوفنتوس جهود رونالدو وكذلك جهود ماتييس دي ليخت وأليكس ساندرو.





ويأمل باولو ديبالا في تسجيل مشاركته الأولى بالموسم بعد غياب عن الملاعب دام شهرين ونصف الشهر، كما ينتظر عودة المدافع المخضرم جيورجيو كيليني ليقدم خبرته للفريق الذي ضمت تشكيلته الأساسية ستة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع كروتوني 1 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الإيطالي.





وبات يوفنتوس متأخرا بفارق أربع نقاط عن ميلان متصدر الدوري الإيطالي، لكن ذلك لم يحبط بيرلو.



