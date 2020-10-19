في ذكرى إغراق الحفار الإسرائيلي.. أحد ابطال العملية يكشف التفاصيل

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قال الربان اللواء محمود سعد، أحد أبطال عملية "الحفار"، إن اليوم يمر 50 عامًا على عملية الحفار، وهي من أهم إنجازات القوات البحرية المصرية والتي تفتخر بها طوال تاريخها.



وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن المخابرات المصرية اكتشفت أن إسرائيل أنشأت شركة اسمها منبار في إنجلترا برأس مال إسرائيلي أمريكي إنجليزي وتم استئجار "حفار" من كندا كي يبحثوا عن البترول في خليج السويس، مشيرًا إلى أنه تم عرض العملية على الراحل جمال عبد الناصر الذي أمر بتدمير الحفار قبل دخوله البحر الأحمر.



وتابع: "تم تفجير الحفار بأربع ألغام بشكل بطولي في أبيدجان بعيدًا عن مصر"، حيث أن العملية أشرف عليها أمين هويدي رئيس جهاز المخابرات العامة؛ بينما ترأس قيادة العملية أحد أكفأ ضباط المخابرات المصرية ومجموعة من الضفادع البشرية.

