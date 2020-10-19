عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

تعافى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أسفرت نتيجة المسحة التي خضع لها عن سلبيتها.





وقد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مطار القاهرة مساء اليوم قادمة من المغرب، وذلك بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الأحد أمام فريق الرجاء المغربي.





وحقق الزمالك فوزا غاليا على مضيفه الرجاء في عقر داره بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف دون رد سجله المغربي المتألق أشرف بن شرقي.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة العودة أمام الرجاء بالقاهرة السبت المقبل، ويكفي المارد الأبيض الفوز بأي نتيجة أو التعادل لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.



