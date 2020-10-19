لميس الحديدي: إجماع من الدول العربية على ترشيح محي الدين لمنصب مدير صندوق النقد



كما كشفت أن مصادر وصفتها بالخاصة أكدت أن مصر رشحته بالفعل، وأن هناك اجماع من الدول العربية المعنية وعددها 11 دولة عليه.



وتابعت الحديدي قائلة " تشير التوقعات إلى أن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، هو الأقرب لتولي المنصب الجديد، كما قالت مصادر لـ " كلمة أخيرة " إن مصر رشحته بالفعل، وأن هناك اجماع من الدول العربية المعنية وعددها 11 دولة عليه".



وقالت "الحديدي" إن طريقة اختيار من يمثل المنصب الجديد تمر بأليات محددة حيث يتم تعيين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل للمجموعة العربية، بعد ترشيح الحكومة المصرية له، والحصول على موافقة كل الدول العربية الممثلة بالصندوق. ويعقبها التصويت على ترشيح المجموعة العربية للمثلها خلال اجتماعات الصندوق الدورية.



يذكر أن المجموعة العربية تضم 11 دولة، وتتمتع بحقوق تصويت في المجلس التنفيذي للصندوق بنسبة 2.52%، من اجمالي الأصوات وتضم مصر، البحرين، العراق، الاردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الامارات العربية المتحدة، واليمن، والمالديف ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا تنفيذيا ً، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع.



وتتلخص مهام المنصب الجديد تتمثل في القيام بأعمال الصندوق اليومية المجلس التنفيذي بالاضافة الى هيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام، إضافة إلى "مجلس محافظين" الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء وهو صاحب السلطة العليا في إدارة الصندوق، ويجتمع في العادة مرة واحدة سنويًا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتابعت " يكون المجلس التنفيذي، مفوضا في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية، وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي "الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة"، إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.



يذكر أن الدكتور محمود محيي الدين هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى الآن)، حيث عمل على القضايا المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2030 بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص بما يساهم في معالجة التحديات التى تواجه تمويل تلك الاستراتيجية وشغل منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات نوفمبر 2015 - يناير 2020.



كشفت الاعلامية لميس الحديدي، أن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، هو الأقرب لتولي لمنصب مدير تنفيذي بصندوق النقد ممثلا لمصر والمجموعة العربية.وتابعت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "القطاعات الاقتصادية دوليا ومحليا تترقب، الاعلان الرسمي عن مدير تنفيذي جديد لصندوق النقد الدولي، ممثلا لمصر والمجموعة العربية، خلفا للدكتور حازم الببلاوي.