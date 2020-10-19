بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل السلبي موقعة فريقي وست بروميتش ألبيون وبيرنلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي مع وست بروميتش منذ بداية المباراة وحتي نهايتها.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع وست بروميتش رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر فيما حصد بيرنلي نقطته الأولى محتلا المركز الثامن عشر.

وخسر بيرنلي أول ثلاث مباريات له هذا الموسم فيما تعادل وست بروميتش مرة وخسر ثلاث مرات في أول أربع مباريات له هذا الموسم.

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