السيطرة على حريق أعلى عقار في أطفيح

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع أعلى منزل بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغا من شخص يدعى محمود طه سالم بنشوب حريق أعلى مسكنه، بمركز أطفيح جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق في 3 غرف أعلى شقة المبلغ الكائنة بالطابق الثالث، ومخصصة لتربية الدواجن، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت القوات من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات.



وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

