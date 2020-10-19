سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً وضاعفت جمالها بميكب خفيف متناسب مع إطلالتها.

وعلقت سمية على الصورة وكتبت : الشئ الذي يجب أن يدركه الجميع هو أن مفتاح السعادة هو أن تكون سعيداً بنفسك ولنفسك.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة وكتبت : قمراية من يومك.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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