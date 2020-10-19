بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مطار القاهرة مساء اليوم قادمة من المغرب، وذلك بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الأحد أمام فريق الرجاء المغربي.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على مضيفه الرجاء في عقر داره بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة العودة أمام الرجاء بالقاهرة السبت المقبل، ويكفي الفريق الأبيض الفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيًا أو إيجابيًا لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.

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