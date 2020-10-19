عاجل.. 4 إصابات جديدة فى صفوف الرجاء بفيروس كورونا
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:07 م
علي ماهر حلمي
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تلقي نادى الرجاء البيضاوي المغربي صدمة قوية بعد تأكيد إصابة 4 لاعبين فى صفوفه بفيروس كورونا المستجد عقب مواجهة الزمالك فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال موقع "البطولة" المغربي أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في صفوف الرجاء جاءت لكل من متولي والحافيظي بالإضافة إلي جبرون وعمر العرجون.
وكان الرجاء البيضاوي المغربي قد تعرض لهزيمة أمام الزمالك فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لاشئ.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.
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