بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

دخل مسوؤلي نادي بيراميدز، بشكل قوي لإنهاء صفقة من العيار الثقيل وخطفها من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.





وقال السيد خضر وكيل المهاجم الفلسطيني الدولي محمود وادي، مهاجم المصري البورسعيدي، في تصريحات صحفية ان اللاعب تلقى عرضا رسميا من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

يذكر أن عرض بيراميدز لضم محمود وادي، مؤكدا أن هناك تعنت من إدارة النادي المصري البورسعيدي تجاه المهاجم الفلسطيني ويرفضون رحيله عن الفريق.







