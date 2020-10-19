بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
دخل مسوؤلي نادي بيراميدز، بشكل قوي لإنهاء  صفقة من العيار الثقيل وخطفها  من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.

وقال السيد خضر وكيل المهاجم الفلسطيني الدولي محمود وادي، مهاجم المصري البورسعيدي، في تصريحات صحفية ان  اللاعب تلقى عرضا رسميا من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
 
يذكر أن عرض بيراميدز لضم محمود وادي، مؤكدا أن هناك تعنت من إدارة النادي المصري البورسعيدي تجاه المهاجم الفلسطيني ويرفضون رحيله عن الفريق.


وربطت تقارير صحفية محمود وادي بالانتقال إلى النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل مسئولي القلعة البيضاء في مفاوضات رسمية لضم اللاعب بالموسم الجديد، يذكر أن الزمالك  عرض 12 مليون جنيه لضم محمود وادي ، ولكن إدارة المصري طلبت 15 مليون جنيه بالإضافة لثلاثي الأبيض محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد السلام مما تسبب في تعطيل الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك الدوري المصري أبي

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ ساعتين

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 4 إصابات جديدة فى صفوف الرجاء بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الزمالك ينافس بيراميدز على نجم المصري

بعد عرض الزمالك.. المصري يشترط 1.5 مليون دولار ولاعبين للتخلي عن "وادي"

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

لاعبان ومبلغ ضخم.. كواليس مفاوضات الزمالك مع المصري لضم محمود وادي

مفاجأة.. الزمالك يفتح ملف صفقة «وادي» مجددًا

صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري لضم القناص

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:14 م

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»