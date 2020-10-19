بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:05 م
الفجر الرياضي
Advertisements
دخل مسوؤلي نادي بيراميدز، بشكل قوي لإنهاء صفقة من العيار الثقيل وخطفها من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.
وقال السيد خضر وكيل المهاجم الفلسطيني الدولي محمود وادي، مهاجم المصري البورسعيدي، في تصريحات صحفية ان اللاعب تلقى عرضا رسميا من نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
يذكر أن عرض بيراميدز لضم محمود وادي، مؤكدا أن هناك تعنت من إدارة النادي المصري البورسعيدي تجاه المهاجم الفلسطيني ويرفضون رحيله عن الفريق.
وربطت تقارير صحفية محمود وادي بالانتقال إلى النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل مسئولي القلعة البيضاء في مفاوضات رسمية لضم اللاعب بالموسم الجديد، يذكر أن الزمالك عرض 12 مليون جنيه لضم محمود وادي ، ولكن إدارة المصري طلبت 15 مليون جنيه بالإضافة لثلاثي الأبيض محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد السلام مما تسبب في تعطيل الصفقة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا