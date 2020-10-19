"على مساحة 200 متر".. إخماد حريق أسفل كوبري شبرامنت بالجيزة

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سيطرت قوات الدفاع المدني بالجيزة، اليوم الاثنين، على حريق هائل إندلع في مخلفات أسفل كوبري شبرامنت بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من موظف بمجلس المدينة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أسفل الكوبري القريب من مقر المجلس وبنك شهير، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في مخلفات على مساحة 200 متر، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.



وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

