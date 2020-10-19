هيئة التنمية الصناعية تكشف تفاصيل طرح المجمعات الجديدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:21 م
المهندس محمد الزلاط
المهندس محمد الزلاط
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم الإعلان عن مجمعات صناعية جديدة في 7 محافظات؛ الإسكندرية، الغربية، بني سويف، البحر الأحمر، المنيا، والأقصر، في إطار المبادرة الرئاسية بشأن تشغيل الشباب وتنمية الاستثمار الصناعي.

وأوضح "الزلاط"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الواحدات الصناعية المطروحة بنظامي الإيجار والتمليك مع إمكانية التقسيط، مؤكدًا أن سعر نظام الإيجار يتناسب مع كل الشباب، ويصل الإيجار إلى 10 سنوات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن المجمعات الصناعية الجديدة تتميز بتنوع المساحات والأنشطة، متابعًا: "تحديد مرحلة ثانية لطرح مجمعات صناعية جديدة في 6 محافظات".


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أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية" وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلًا عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات.

وأكد "عامر" في بيان صادر عنه، أن الهدف من هذه التسهيلات هو دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة الفرصة للشباب ليعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات، موضحًا أن الاهتمام بسوق الصناعات يدفع عجلة الإنتاج التي تعود علي الاقتصاد المصري بالتقدم.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الرئيس السيسي يتولي اهتمام بالغ بالكوادر الشبابية وتبني كافة الأفكار التي تهدف الي النهوض بالدولة، فعلينا تسهيل كافة العقبات أمام السباب وتنفيذ تكليفات الرئيس بأقصى سرعة، لخلق جيل قادر علي الارتقاء بالقطاع الصناعي.

وطالب «عامر» من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتنفيذ هذه التكليفات لتحقيق خطة ورؤية مصر المستدامة 2030، واستثمار الشباب في مجالات ترتقي بالاقتصاد المصري.

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