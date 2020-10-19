الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو

قامت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بالاعلان عن الاستثمار بصندوق ألفا المالية السعودي للنمو المدار من قبل شركة ألفا المالية.

وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية فهد بن خالد السعود، حيث وقّع شروط وأحكام الصندوق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة ألفا المالية معاذ بن نعيم النعيم، بحضور كل من المدير التنفيذي للاستثمار في الصناديق نورة السرحان، والمدير التنفيذي للشؤون القانونية بالشركة السعودية للاستثمار الجريء أنوار الشمري، وبحضور كل من رئيس الملكية الخاصة الأستاذ أسعد كرم، ومدير الاستثمارات البديلة عبدالرحمن الدامر ونائب رئيس الاستثمارات البديلة محمد الحسن في شركة ألفا المالية.

وحول هذا الاستثمار أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنّ الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو آخذاً بالاعتبار النموذج الذي يقوم عليه الصندوق لاسيما فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات بالإضافة إلى إستراتيجيته التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية ومعايير الحوكمة وفرص النمو لهذه الجهات وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة، حيث استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق الذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سد فجوات التمويل الحالية، التي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها "منشآت".

وبهذه المناسبة أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الفا المالية الأستاذ فهد بن خالد السعود إلى أنّ صندوق ألفا المالية السعودي يعد صندوق نمو، ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في شركات قابلة للنمو والتوسع ومُدارة من قبل رواد أعمال متمكنين، وسيشرف على إدارة الصندوق فريق استثماري يتميز في تنوع الخبرات في مجالات إدارة صناديق النمو والإستراتيجية والحوكمة.

يُذكر أنّ شركة ألفا المالية هي مؤسسة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وتعد من الشركات الرائدة والنشطة في مجال الملكية الخاصة وإدارة الأصول.