"الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام" تخصص 4 مسارات بالساحات لاستقبال المعتمرين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٤ مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في جميع مداخل ساحات المسجد الحرام عبر عدة مناطق، الأولى: باب علي "رضي الله عنه"، والثانية: مدخل أجياد، والثالثة: مدخل نفق كدي، والرابعة: الشبيكة، وحددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوم بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم والمعتمدة مسبقا لكل نقطة.

 

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبي أن الإدارة  قامت بتوفير الجوّ المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين من خلال تقديم كل ما يمكن لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

 

وبيّن أن جميع منسوبي الإدارة كانوا موجودين في كل المداخل والمسارات لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، وتسهيلاً لحركة المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطبيق الإجراءات الوقائية و‏الاحترازية، واتباع التعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

 

وقال العتيبي: سخّرت إدارة الساحات بالمسجد الحرام جميع إمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمحافظة على ساحاته.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ ساعتين

عاجل.. 4 إصابات جديدة فى صفوف الرجاء بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

منذ أقل من ساعة

كريمة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

منذ 19 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يومين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

09:14 م

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»