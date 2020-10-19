الديهي: نحتاج لأطلس لرصد إنجازات السيسي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوقت مابين افتتاح قناة السويس الجديدة، والافتتاح المقرر للعاصمة الإدارية الجديدة في 30 يونيو 2021 حدث الكثير من الإنجازات والمشروعات.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "نحن نحتاج أطلس أطلس لرصد الإنجازات المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي منذ قدومه وعد الناس بالعمل.



وتابع الديهي:" يجب علينا الاجتهاد في العمل وتغيير الواقع الذي نعيش فيه سوء كان ثقافي أوسكاني أو مناخي أو صناعي"، مشيرا إلى أن العمل هو الطريق الوحيد للتقدم.

