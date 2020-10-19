الديهي عن "اكتشافات سقارة الأثرية": شيء مشرف ويدعو للفخر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على اكتشاف آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة بمنطقة سقارة.
وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "إن هذا الاكتشاف الأثري شيء مشرف ويدعو للفخر، وأشكر البعثات المصرية القائمة عليه، وهذا اكتشاف بأيدي مصرية"، مطالبا بعمل إحصاء عن الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وتابع: " نحن لا نشعر بقيمة هذا الكشف، فأنا ذهبت إلى السياحة في دول اخري لزيارة شجرة عمرها 300 سنة، فالاكتشافات الأثرية عندنا تدعوا للفخر والاعتزاز بحضارتنا وأجددنا".

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى أحد آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلي للآثار.


وتفقد رئيس الوزراء ووزير السياحة والاثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقي الاثرية المذهبة. وسوف يتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الاسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من اعمال التوثيق والتصوير الاثري.


وحرص الدكتور مصطفى مدبولى علي تصوير مقطع فيديو اثناء وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتي يهتم بها بشكل شخصي.


جدير بالذكر، أن البعثة الاثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية علي عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر اكتوبر الجاري.

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