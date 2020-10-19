دنيا ماهر ضيفة أسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

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تستضيف اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة الشابة دنيا ماهر فى برنامجها الشهير " صاحبة السعادة "، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر.





ومن المقرر أن تتحدث دنيا عن مشاركتها فى مسلسل "أبلة فاهيتا" وفيلم "النمس والأنس" ونجاح مسلسل "100 وش".





وروجت دنيا للحلقة حيث نشرت صورة تجمعها مع إسعاد يونس وكتبت : انتظروني اليوم مع صاحبة السعادة إسعاد يونس.





والجدير ذكره أن دنيا انضمت مؤخراً لقائمة أبطال مسلسل "أبلة فاهيتا" ، وتجسد دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا" شخصية مختلفة عن تلك التي جسدتها في أحداث بـ 100 وش".





من ناحية أخرى تشارك الفنانة دنيا ماهر فى فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى حيث انتهت من تصوير دورها الأيام الماضية وجاء احتيارها من قبل المخرج شريف عرفة.





ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجم عمرو عبد الجليل ومنة شلبى وسليمان عيد ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.



