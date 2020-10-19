بنك ناصر: ندفع 500 جنيه شهريًا للمطلقة لحين تحصيل النفقة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:04 م
محمد العشماوي
محمد العشماوي
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد العشماوي، نائب رئيس بنك ناصر، إن بعض الأزواج يهربوا من دفع النفقة، وفي هذه الحالة يقوم بنك ناصر بدفع 500 جنيه للسيدة المطلقة شهريًا، لحين تحصيل النفقة من المطلق.

وتابع "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن السيدة المستحقة للنفقة إذا كانت قادرة على الانتاج فيقوم البنك بدعمها على إنشاء مشروع من خلال برنامج "مستورة"، مشيرًا إلى أن المتأخرات التي يتم تحصيلها من النفقات من قبل الأزواج تصل لـ2 مليار جنيه، ويعمل البنك على تحصيل هذه الأموال، من خلال رفع قضايا تتبع للمتأخرين ن سداد النفقة.

ولفت إلى أن المدين المتأخر عن دفع النفقة إذا لم يكن قادرًا على سداد النفقة، ففي هذه الحالة قد يتم اعفائه أو النظر إليه على أنه من الغارمين، مشيرًا إلى أن البنك أطلق مبادرة للمتأخرين عن دفع النفقة بإزالته من القائمة السوداء، إذا قام بدفع قيمة المتحصلات المتأخرة من النفقة، مضيفًا أن البنك ينظر في رفع قيمة النفقة للمستحقات الفترة المقبلة، وقبل نهاية العام الأمور ستكون أفضل بشكل كبير.

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أكد الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، نجاح مبادرة البنك لتعديل الموقف الإئتماني لمديني النفقة وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة، وهي المبادرة التي لاقت إقبالا شديدا من العملاء.

وأضاف عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لإمتناع الملزم بالنفقة عن ادائها، حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أوالأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة بطاقة الرقم القومي والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأضاف عشماوي أن البنك يحرص علي التيسير على مستحقي النفقة، من خلال إصدار بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى او من خلال خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال هذا بجانب الصرف من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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