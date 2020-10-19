استدعاء المرشح لمجلس النواب لسماع أقواله حول مصرع شاب في ندوة

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استدعت جهات التحقيق، المرشح لمجلس النواب بمنطقة بولاق الدكرور ، صاحب الندوة، المتوفي أثنائها شاب صعقا بالكهرباء، لسماع أقواله حول الواقعة.



كان لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي، بنطاق القسم.



تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، بينت أنه أثناء حضور الشاب ندوة أحدة مرشحي مجلس النواب عن الدائرة، تعرض للصعق الكهربائي من شاشة عرض.



وجرى نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق لحياة متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات