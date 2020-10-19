في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم الذكرى الـ101 لميلاد الفنان الكبير فريد الأطرش، الملقب بملك العود، واحد من أهم نجوم الزمن الجميل ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن.

رحل عن عالمنا يوم 26 ديسمبر في مستشفى الحايك في بيروت إثر أزمة قلبية وذلك عام 1974 عن عمر ناهز 57 عامًا.

كان الجثمان على موعد أخر بداية من المطار استقبله العاملين فيه بالدموع، وكان في استقباله عشرات آلالاف من محبيه من وعشرات من النجوم.

جاب الجثمان أهم الشوارع التي كان يعشقها حيث عاش في القاهرة أغلب سنوات عمره.

توقفت قوات الأمن التي كانت مكلفة بحماية الجثمان لفترة حتى تصلها قوات مساعدة لكي تتمكن من تفريق الجماهير عن الجثمان.

ووصل جثمان الأطرش إلى مثواه الأخير وسكن إلى جوار رفيقة دربه بصعوبة بالغة بسبب التزاحم وتدافع محبيه، بجوار قبر شقيقته الراحلة الفنانة أسمهان، ولذا قامت عائلته بتنفيذ وصيته والسفر بالجثمان إلى القاهرة.

حضر عدد كبير من النجوم الذين ظهر عليهم الحزن الشديد ودخل بعضهم في نوبة بكاء شديدة ومنهم الفنان محرم فؤاد، والفنانة أمينة رزق، والفنانة مديحة يسري.

أصيب الجمهور بهاجس غريب وهو أن النعش لا يحمل جثمان الفنان الراحل ولكنه كان نعشًا وهميًا ولذا التفوا حول المسجد ولم يتركوه، حتى نهاية اليوم.

فشلت كل محاولات إقناعهم بأن "الأطرش"، قد دفن، حتى جاء وقت العزاء وحضر شقيقه لتلقي العزاء، وهو ما أكد لهم صدق دفنه.




في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)
في ذكرى ميلاده.. شاهد جنازة فريد الأطرش (صور)

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