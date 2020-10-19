"تعليم عسير".. تكريم 1969 طالب وطالبة من المتفوفين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
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تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مساء يوم الأربعاء القادم، احتفالًا لتكريم 1969 طالباً وطالبة, من أوائل الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسياً, بمختلف المراحل للعام الدراسي 1440/ 1441هـ ، وذلك عبر برنامج "زوم".
 
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أنّ التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين والمتفوقات ودعمهم، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي، لافتاً النظر إلى أنّ إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أعدّت دليلاً للمحتفى بهم ، ويمكن معرفة الأسماء من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

 

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