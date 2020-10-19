ترامب يكشف شرطه الوحيد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:37 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
دعاء جمال
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عن شرطه الوحيد من أجل موافقة بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وقال الرئيس الأمريكي إن هذا الشرط هو أن دفع حكوممة السودان مبلغ 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

 

وعبر تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".


وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية في خبر لها بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد التوصل لاتفاق مع السودان، وذلك من أجل رفع اسم الأخيرة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

 

وأشارت الوكالة البريطانية إلى ما قاله مسؤولين أمريكيين، بأن أمريكا والسودان اقتربا من التوصل لاتفاق يقضي برفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما ذكر المصدران أن الإعلان ربما قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمريكي، أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل.

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