إصابة شاب في حادث سير بالعياط

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أصيب شاب في حادث سير مساء اليوم الإثنين، بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود كثافات مرورية بطريق مدينة العياط، جنوب المحافظة.



دفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، لرفع حطام الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة شاب إثر الحادث، وجري نقله إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.