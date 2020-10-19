قرار إداري بإنشاء وحدة لخدمة المجتمع بتهامة قحطان

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
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أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي اليوم قرارا إداريا يقضي بإنشاء وحدة لخدمة المجتمع بتهامة قحطان، وتكون ملحقة بكلية العلوم و الآداب في محافظ سراة عبيدة، وبينت الجامعة أنّ إنشاء الوحدة جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.


من جهته ثمّن عميد الكلية الدكتور محمد آل كردم هذا التوجيه، مبيناً أنّ وحدة خدمة المجتمع بتهامة قحطان ستوفر تنفيذ دورات تشمل العديد من المجالات المختلفة في جوانب الحياة، وتهدف في مجملها إلى الارتقاء بالمجتمع، وتأهيل المستفيدين والمستفيدات في المجالات المهنية التي يتطلبها سوق العمل.

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