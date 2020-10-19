وزيرة التضامن: علاقتنا مع المحافظين قائمة على الشراكة

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تفقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة ايمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.



خلال تفقد منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.



كما أشار "الأنصاري" إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.



وخلال الزيارة التقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم.



الجدير بالذكر، أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنية.



قالت الدكتورة نفين جامع، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك علاقة شراكة بين المحافظين والوزراء في انجاز العمل، حيث أن هناك تقاطع في العمل بينهم، منوهة بأنها توجهت لزيارة محافظة الفيوم اليوم.وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم قاموا بجهود مكثفة قاموا بها في محافظة الفيوم، لافتة إلى أنه تم افتتاح مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع كلية الطب، منوهة بأنه محافظ الفيوم وعدهم بتوفير مبنى كبير لإنشاء مركز تعافي أكبر.وأضافت ان روتاري مصر دبروا تمويل لافتتاح مدرسة لغات بمحافظة الفيوم، منوهة بأن المحافظة بها نحو 10 مدارس لغات فقط، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم هى من تقوم بتشغيل المدرسة.